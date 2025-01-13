Лопата, стульчак от унитаза, засушенные шмели. Что еще оставляют пассажиры в аэропорту Сочи?

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В месяц на хранение в «Бюро находок» аэропорта Сочи в среднем попадает более 1 тыс. вещей

Пресс-служба аэропорта Сочи рассказала порталу Юга.ру, что люди чаще всего теряют на территории воздушной гавани и какие необычные находки сотрудники хаба обнаруживают среди забытых вещей.

За 2024 год в «Бюро находок» оказалось 16 тыс. 572 забытых и оставленных предмета. В основном это чемоданы, коляски, гитары, планшеты, часы и ювелирные украшения. Регулярно сотрудникам приходится забирать у пассажиров морские камни, песок и саженцы пальм.

Среди необычных вещей — сейф из отеля, новая лопата в пакете, стульчак от унитаза, вставные челюсти, костыли и даже буек.

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«Делали опись найденного багажа, нашли пакетик со странной субстанцией, похожей на сушеную траву. Полиция заподозрила запрещенные вещества, изъяла. Потом оказалось, что пассажир был ученым, а в пакетике находились засушенные шмели. Он их собирал для каких-то целей и очень расстроился», — рассказали в пресс-службе сочинского аэропорта.

Был еще пассажир, которому вернули 1 млн рублей, забытый им в кафе.

Все оставленные в аэропорту вещи попадают в камеру хранения после составления акта и хранятся до 180 дней. При этом бесплатно — только два дня. Информацию о тарифах можно узнать здесь. По прошествии шести месяцев невостребованные предметы и багаж подлежат утилизации.

Как писали Юга.ру, в Ставрополе открыли новый терминал аэропорта. В двухэтажном здании нового аэровокзала разместили два телетрапа и 13 стоек регистрации.

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