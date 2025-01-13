Лопата, стульчак от унитаза, засушенные шмели. Что еще оставляют пассажиры в аэропорту Сочи?

В месяц на хранение в «Бюро находок» аэропорта Сочи в среднем попадает более 1 тыс. вещей

Пресс-служба аэропорта Сочи рассказала порталу Юга.ру, что люди чаще всего теряют на территории воздушной гавани и какие необычные находки сотрудники хаба обнаруживают среди забытых вещей.

За 2024 год в «Бюро находок» оказалось 16 тыс. 572 забытых и оставленных предмета. В основном это чемоданы, коляски, гитары, планшеты, часы и ювелирные украшения. Регулярно сотрудникам приходится забирать у пассажиров морские камни, песок и саженцы пальм.

Среди необычных вещей — сейф из отеля, новая лопата в пакете, стульчак от унитаза, вставные челюсти, костыли и даже буек.