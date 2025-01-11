В Краснодаре 11 января откроются не все ярмарки выходного дня. Публикуем список адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

В Краснодаре пройдут первые после новогодних праздников ярмарки выходного дня

Администрация Краснодара сообщила, что 11 января в столице Кубани откроются восемь ярмарок выходного дня. При этом обычно их работает 12.

На ярмарках можно купить продукты от производителей из разных районов Краснодарского края — овощи и фрукты, мясо, рыбу и морские деликатесы, выпечку, мед, молочные продукты.

В Краснодаре и Сочи пройдет фестиваль завтраков BreakFest:

Ярмарки будут работать с 8:00 до 15:00 по улицам:

  • Архитектора Ишунина, 7/1;
  • Евдокии Бершанской, 216/1;
  • Героя Яцкова, 11;
  • Дзержинского, 213;
  • Каляева, 198;
  • Бургасская, 31/1;
  • Одесская, 48;
  • Восточно-Кругликовская, 26;
  • проспект Чекистов, 9.

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