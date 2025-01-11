В Краснодаре 11 января откроются не все ярмарки выходного дня. Публикуем список адресов

В Краснодаре пройдут первые после новогодних праздников ярмарки выходного дня

Администрация Краснодара сообщила, что 11 января в столице Кубани откроются восемь ярмарок выходного дня. При этом обычно их работает 12.

На ярмарках можно купить продукты от производителей из разных районов Краснодарского края — овощи и фрукты, мясо, рыбу и морские деликатесы, выпечку, мед, молочные продукты.