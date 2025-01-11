В Краснодаре 11 января откроются не все ярмарки выходного дня. Публикуем список адресов
В Краснодаре пройдут первые после новогодних праздников ярмарки выходного дня
Администрация Краснодара сообщила, что 11 января в столице Кубани откроются восемь ярмарок выходного дня. При этом обычно их работает 12.
На ярмарках можно купить продукты от производителей из разных районов Краснодарского края — овощи и фрукты, мясо, рыбу и морские деликатесы, выпечку, мед, молочные продукты.
В Краснодаре и Сочи пройдет фестиваль завтраков BreakFest:
Ярмарки будут работать с 8:00 до 15:00 по улицам:
- Архитектора Ишунина, 7/1;
- Евдокии Бершанской, 216/1;
- Героя Яцкова, 11;
- Дзержинского, 213;
- Каляева, 198;
- Бургасская, 31/1;
- Одесская, 48;
- Восточно-Кругликовская, 26;
- проспект Чекистов, 9.
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