Краснодарцев приглашают на лекцию, посвященную колядкам

Краснодарский край

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  • © Фото bearfotos, сайт freepik.com
    © Фото bearfotos, сайт freepik.com

Краснодарцам расскажут о зимних традициях и обрядах (16+)

Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 10 января лекцию «Колядки в современном мире. Что это?». Встречу проведет музыковед и исследователь традиционной культуры Анна Луговая.

Спикер расскажет слушателям историю возникновения колядок, их связь с современными праздниками, а также приведет примеры из других городов и стран. Кроме того, выступит ансамбль.

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«В нынешнем турбулентном мире календарные праздники, в частности зимние — одна из точек опоры для человека и общества в целом. При этом колядки — яркий, но в Краснодаре почти забытый обряд, который хотелось бы сделать такой же частью новогодних торжеств, как бокал шампанского под бой курантов», — рассказали организаторы.

Лекция пройдет в 19:00 в центре «Пятница» по адресу улица Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей.

Как писали Юга.ру, в краснодарском театре «Шардам» 12 января пройдет читка пьесы «Dead Мороз».

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