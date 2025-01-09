Краснодарцев приглашают на лекцию, посвященную колядкам

Спикер расскажет слушателям историю возникновения колядок, их связь с современными праздниками, а также приведет примеры из других городов и стран. Кроме того, выступит ансамбль.

Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 10 января лекцию «Колядки в современном мире. Что это?». Встречу проведет музыковед и исследователь традиционной культуры Анна Луговая.

«В нынешнем турбулентном мире календарные праздники, в частности зимние — одна из точек опоры для человека и общества в целом. При этом колядки — яркий, но в Краснодаре почти забытый обряд, который хотелось бы сделать такой же частью новогодних торжеств, как бокал шампанского под бой курантов», — рассказали организаторы.

Лекция пройдет в 19:00 в центре «Пятница» по адресу улица Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей.