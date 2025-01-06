Мэрия Сочи рассказала, как будет ходить общественный транспорт в Рождественскую ночь
В ночь с 6 по 7 января в Сочи автобусы будут курсировать до трех часов
Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что в Рождественскую ночь, 6 по 7 января, на курорте продлят работу общественного транспорта. Автобусы № 30, 38, 43, 92, 95, 556, 560 будут ходить до 03:00.
В Рождество дневные богослужения проведут во 37 храмах Сочи. В 29 из них состоятся ночные службы.
Актуальное расписание и местоположение автобусов Сочи можно отследить на сайте, а узнать больше о работе транспорта — по горячей линии +7-918-665-2-665.
Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края смогут жаловаться на цену поездки на такси.
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