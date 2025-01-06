У жителей Апшеронского района Кубани вторые сутки нет электричества

Днем 5 января оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на «Россети Кубань» сообщил , что в Апшеронске восстановили подачу электроэнергии. Для этого использовали 25 резервных источников. Однако 6 января жители Апшеронского района все еще жалуются на отсутствие электричества. По их словам, света нет хуторе Гуамка, поселке Мезмае и станице Нижегородской.

В комментариях назвали и другие населенные пункты:



«Черниговская, Новые Поляны, Ширванская».



«В станице Тверской на одной из улиц лежит провод на земле. Пошли вторые сутки, как без света. Не можем достучаться».



«И Нефтяная тоже. До 20:00 терпим. Хоть бы на Рождество света дождаться».



«В Нефтяной сказали трое суток не будет электричества».



«Цуревский без света вторые сутки. Холодина в домах. Бабушки без связи. Вода замерзла».



«Я житель села Черниговское, у нас нет света уже два дня. К нам приехали машины с трансформатором, они немного поработали у 1/5 всего поселения. Мы чувствуем себя брошенными. Все лето у нас не было освещения. Говорили, что ведутся ремонтные работы. И зимой мы будем со светом».