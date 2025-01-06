У жителей Апшеронского района Кубани вторые сутки нет электричества
В Апшеронском районе произошла авария на подстанции. Жители до сих остаются без света
Предыстория: В ночь с 4 по 5 января в Апшеронском районе произошла авария на трансформаторной подстанции. В связи с этим около 55 тыс. человек остались без электричества.
Днем 5 января оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на «Россети Кубань» сообщил, что в Апшеронске восстановили подачу электроэнергии. Для этого использовали 25 резервных источников.
Однако 6 января жители Апшеронского района все еще жалуются на отсутствие электричества. По их словам, света нет хуторе Гуамка, поселке Мезмае и станице Нижегородской.
В комментариях назвали и другие населенные пункты:
«Черниговская, Новые Поляны, Ширванская».
«В станице Тверской на одной из улиц лежит провод на земле. Пошли вторые сутки, как без света. Не можем достучаться».
«И Нефтяная тоже. До 20:00 терпим. Хоть бы на Рождество света дождаться».
«В Нефтяной сказали трое суток не будет электричества».
«Цуревский без света вторые сутки. Холодина в домах. Бабушки без связи. Вода замерзла».
«Я житель села Черниговское, у нас нет света уже два дня. К нам приехали машины с трансформатором, они немного поработали у 1/5 всего поселения. Мы чувствуем себя брошенными. Все лето у нас не было освещения. Говорили, что ведутся ремонтные работы. И зимой мы будем со светом».
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