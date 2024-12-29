«Облачно и без существенных осадков»: синоптики о погоде в Краснодаре 30 декабря

Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поделился прогнозом на 30 декабря.

В Краснодаре будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем 1…3°.

На территории края в целом примерно будет точно так же. В отдельных районах возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью 0…-5°, днем -2…+3°; в горах ночью -5…-10°, днем 0…-5°. На Черноморском побережье ожидается северо-восточный ветер 6-11 м/с, порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+5°, днем 5…10°.