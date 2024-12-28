Предупреждение по сходу лавин в горах Кубани и Адыгеи продлили до 31 декабря
В горах Кубани и Адыгеи штормовое предупреждение о лавиноопасности продлили до 31 декабря
Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что с 28 по 31 декабря в горах Кубани и Адыгеи выше 1500 метров будет лавиноопасно. В регионах действуют штормовые предупреждения.
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В этот период спасатели рекомендуют не выходить в горы, при нахождении в горах следить за изменениями погоды и избегать места возможного схода лавин.
Напомним, что штормовые предупреждения об опасности схода лавин стали вводить в Краснодарском крае с 11 декабря.
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