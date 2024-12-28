Какая погода будет в Краснодарском крае в последние выходные 2024 года? Делимся прогнозом

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 28-29 декабря. В регионе будет облачно, но без дождей

28 декабря синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что в ближайшие дни территория Кубани окажется под влиянием северной периферии циклона. Небо над регионом продолжат закрывать плотные облака, местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег.

По данным ЦГМС, в Краснодарском крае 28-29 декабря будет туман и гололед. Ветер слабый, однако в субботу в западной части региона порывы могут достигать 15 м/с. 

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Температура воздуха на Кубани днем 28 декабря — от -1 °С до 4 °С. В горах — от -6 °С до -1 °С.

29 декабря в регионе прогнозируют ночные морозы до -6 °С. Днем столбик термометра не поднимется выше 3 °С, а в южной половине края — выше 8 °С. В горах в воскресенье ночью мороз до -10 °С, днем — от -5 °С до 0 °С.

На Черноморском побережье 28 декабря порывы ветра могут достигать 20 м/с, 29 декабря — 14 м/с. Температура воздуха в выходные ночью — не выше 5 °С, днем — 3-8 °С.

В Краснодаре осадков не ожидается. Температура воздуха днем 28 декабря — 2-4 °С,  29 декабря — 1-3 °С.

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