Скрипка и фортепиано. Краснодарцев приглашают на новогодний концерт при свечах
В Краснодаре 27 декабря состоится концерт при свечах (0+)
Краснодарский культурный проект Candlenight анонсировал на 27 декабря новогодний концерт при свечах в сопровождении скрипки и фортепиано.
«Гостей ждет сказка, погружающая в атмосферу чуда, семейного уюта и Рождества. Концерт станет идеальным выбором как для взрослых, так и для детей благодаря своей душевной программе, которая объединяет поколения», — приглашают организаторы.
Программа начнется в 20:00. Стоимость билетов 1500 рублей.
Напомним, образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 28 декабря вечер сказок. Гости услышат произведения о Рождестве, наступлении Нового года, зиме и поверьях, со всем этим связанных.
Как писали Юга.ру, сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала дополнительные сеансы прямой трансляции балета «Щелкунчик» с исторической сцены Большого театра.
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