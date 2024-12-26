Скрипка и фортепиано. Краснодарцев приглашают на новогодний концерт при свечах

В Краснодаре 27 декабря состоится концерт при свечах (0+)

Краснодарский культурный проект Candlenight анонсировал на 27 декабря новогодний концерт при свечах в сопровождении скрипки и фортепиано.

«Гостей ждет сказка, погружающая в атмосферу чуда, семейного уюта и Рождества. Концерт станет идеальным выбором как для взрослых, так и для детей благодаря своей душевной программе, которая объединяет поколения», — приглашают организаторы.