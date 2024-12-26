«Пляж пропитан мазутом почти на полметра в глубину». Волонтеры «Вольного Дела» убирают с берега Черного моря по 2 тысячи мешков с нефтепродуктами в день

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» отправил на пострадавшее от разлива нефти черноморское побережье грузовую технику, 250 тысяч мешков для уборки, средства индивидуальной защиты и питание для волонтеров

Предыстрория. 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два советских танкера «Волгонефть». Cудна перевозили 9,2 тыс. тонн мазута, из которых около 40% вытекло в море — больше 3 тыс. тонн, сегодня им покрыто 50 километров побережья Анапы и Темрюка. 25 декабря губернатор Краснодарского края ввел региональный режим ЧС.

Волны выбрасывают мазут на берег, где он перемешивается с песком. Жители Краснодарского края, в том числе волонтёры фонда «Вольное Дело», собирают его в мешки для транспортировки — это кропотливая и тяжёлая работа. Фонд обеспечивает добровольцев транспортом, средствами индивидуальной защиты, инструментами и горячим питанием.

Волонтёры «Вольного Дела» каждый день убирают с берега по 2 тыс. мешков песка с мазутом. «Пляж пропитан мазутом почти на полметра в глубину, а после каждого шторма на песке появляются новые пятна. Масштаб бедствия огромен, и, к сожалению, население Анапы и Краснодарского края ещё столкнётся с его последствиями. Боюсь, до Нового года нам не справиться, придётся продолжить и после, так как объём работы здесь просто колоссальный», — сказал руководитель команды волонтёров фонда «Вольное Дело» Александр Колосов.

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Фонд также направил на побережье грузовую технику и 250 тыс. прочных полипропиленовых мешков — сейчас это самый нужный и дефицитный инструмент для уборки. В отличие от обычных полиэтиленовых мешков они не рвутся и не протекают, что ускоряет сбор мазута и предотвращает дополнительное загрязнение побережья обрывками пакетов.

«Эти мешки разлетаются мгновенно. Волонтёры собирают в них мазут, всю эту чёрную жижу с песком, которая потом тракторами загружается на машины и вывозится на перегрузочные площадки. Соответственно, мешков тратится очень много. Огромное спасибо фонду «Вольное Дело» за вклад в нашу экологию, чистое море, судьбу Анапы», — отметила заместитель руководителя МБУ «Благоустройство» Валерия Гилёва.

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Фонд «Вольное Дело» всегда поддерживает жителей регионов в кризисных ситуациях — в этом году он оказал помощь пострадавшим от пожаров в Иркутской области, эвакуировал беженцев из приграничных регионов и направил в Курскую область крупную партию гуманитарной помощи. В период борьбы с пандемией фонд построил по всей стране ковидные госпитали и обеспечил больницы машинами скорой помощи, оборудованием и медикаментами.