Взрыв и пожар в ТЦ во Владикавказе произошли из-за сбитого БПЛА

В Минобороны подтвердили, что пожар в торговом центре Владикавказа был вызван падением обломков сбитого БПЛА

Предыстория: Утром 25 декабря во Владикавказе загорелся торговый центр «Алания Молл». Там загорелся 3 этаж и крыша на площади 800 кв. метров. В результате происшествия погибла женщина. В следственном комитете заявляли, что причиной пожара стал «хлопок газовоздушной смеси».

Днем 25 декабря глава Северной Осетии Сергей Меняйло со ссылкой на Минобороны сообщил , что взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа произошли из-за падения обломков БПЛА. Его сбили ПВО в 8:28. Версию подтвердили и предварительные проверки следователей. Камеры наблюдения в ТЦ показали, что взрыв произошел извне. По данным Минобороны, атака БПЛА была объявлена во всех республиках СКФО. Позже глава республики во время пресс-подхода заявил журналистам, что в оперштабе не было представителей войск ПВО. По этой причине не сработала система оповещения об угрозе БПЛА. Также он утверждает, что летательный аппарат «не заметили из-за погодных условий».

«Наш оперштаб работает по своевременной ликвидации последствий возможных атак, средств для их обнаружения у нас нет. Я решил этот вопрос, и теперь у нас на круглосуточной основе будут представители министерства обороны РФ, чтобы мы могли вовремя получать информацию об угрозе», — пояснил чиновник.

Меняйло рассказал, что часть фрагментов сбитого БПЛА отправили на экспертизу, а другие продолжают искать.