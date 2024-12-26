Взрыв и пожар в ТЦ во Владикавказе произошли из-за сбитого БПЛА

Северная Осетия

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «ЧП Владикавказ» https://t.me/chpvladik/31980
    © Скриншот из телеграм-канала «ЧП Владикавказ» https://t.me/chpvladik/31980

В Минобороны подтвердили, что пожар в торговом центре Владикавказа был вызван падением обломков сбитого БПЛА

Предыстория: Утром 25 декабря во Владикавказе загорелся торговый центр «Алания Молл». Там загорелся 3 этаж и крыша на площади 800 кв. метров. В результате происшествия погибла женщина.

В следственном комитете заявляли, что причиной пожара стал «хлопок газовоздушной смеси»

Днем 25 декабря глава Северной Осетии Сергей Меняйло со ссылкой на Минобороны сообщил, что взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа произошли из-за падения обломков БПЛА. Его сбили ПВО в 8:28. 

Версию подтвердили и предварительные проверки следователей. Камеры наблюдения в ТЦ показали, что взрыв произошел извне. По данным Минобороны, атака БПЛА была объявлена во всех республиках СКФО.

Позже глава республики во время пресс-подхода заявил журналистам, что в оперштабе не было представителей войск ПВО. По этой причине не сработала система оповещения об угрозе БПЛА. Также он утверждает, что летательный аппарат «не заметили из-за погодных условий».

«Были слышны только взрывы»:

«Наш оперштаб работает по своевременной ликвидации последствий возможных атак, средств для их обнаружения у нас нет. Я решил этот вопрос, и теперь у нас на круглосуточной основе будут представители министерства обороны РФ, чтобы мы могли вовремя получать информацию об угрозе», — пояснил чиновник.

Меняйло рассказал, что часть фрагментов сбитого БПЛА отправили на экспертизу, а другие продолжают искать.

Как писали Юга.ру, в конце ноября в Каменск-Шахтинске Ростовской области снова загорелась нефтебаза после атаки беспилотников.

Взрыв Владикавказ Министерство обороны России Пожары Происшествия СВО

Новости

На курорте «Эльбрус» Новый год отметят горнолыжным спуском Дедов Морозов
Самая теплая праздничная ночь. Какая погода будет в Краснодаре на Новый год?
Из-за разлива нефти в Черном море могут погибнуть крабы, мидии и устрицы
Взрыв и пожар в ТЦ во Владикавказе произошли из-за сбитого БПЛА
Стало известно, где и когда в Краснодаре откроют предновогодние ярмарки
100 произведений живописи, графики и скульптуры. В Краснодаре пройдет выставка «Ушедший век»

Лента новостей

Салатная экономия
Сегодня, 10:00 Реклама
Салатная экономия
Как бюджетно приготовить «Оливье», «Селедку под шубой» и «Крабовый»
«Море снова и снова выплевывает черную жижу»
Вчера, 18:25
«Море снова и снова выплевывает черную жижу»
Что происходит на побережье Краснодарского края спустя десять дней после крушения танкеров и разлива нефти
Школа, до свидания?
Вчера, 15:00
Школа, до свидания?
Как устроено семейное образование в Краснодаре

Реклама на сайте