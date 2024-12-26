В Москве откроют Клуб работодателей. Он объединит больше 200 ведущих компаний из разных сфер экономики

В Москве создают Клуб работодателей. Сообщество будет помогать компаниям подбирать лучшие кадры, а соискателям — быстро осваивать популярные профессии

Авито Работа и центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» откроют клуб работодателей Москвы. О запуске партнеры договорились на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.

Как рассказал Андрей Тарасов, директор службы занятости Москвы и центра «Профессии будущего», новое сообщество позволит компаниям обмениваться опытом, обсуждать и внедрять различные управленческие стратегии, продвигать свой HR-бренд для привлечения соискателей и совместно находить новые решения для подбора лучших кадров.

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В центре «Профессии будущего» всего за 3,5 месяца соискатели могут освоить одну из 75 востребованных специальностей, переобучиться по коротким образовательным программам. За год их прошли 20 тысяч человек. Рабочим специальностям обучают на производственных площадках московских промышленных предприятий. Трудоустроиться после курса помогают карьерные наставники. В базе верифицированных кандидатов — более 100 тысяч соискателей.

В компании работают пять рекрутинговых центров: представители компаний-партнеров проводят первичные собеседования с кандидатами и приглашают на финальное интервью.

Учредители планируют организовывать тренинги, мастер-классы и другие деловые мероприятия для соискателей, которые помогут им развить свои профессиональные компетенции. Первую встречу Клуба работодателей Москвы запланировали на начало 2025 года.

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«Рынок труда находится на переломном этапе: демографический кризис, нехватка кадров и распространение технологий создают новые вызовы для бизнеса. Необходимость развития экономики и усиливающееся внимание к удержанию сотрудников подталкивают работодателей к поиску инновационных решений. Мы верим, что Клуб работодателей Москвы станет площадкой, которая объединит ведущих экспертов рынка труда», — отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.