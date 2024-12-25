«Спали под тремя одеялами». Больше 80 тыс. жителей Ростова-на-Дону остались без отопления из-за коммунальной аварии
В Ростове-на-Дону произошел прорыв на теплосетях предприятия «Лукойл-Ростовэнерго»
24 декабря глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что в городе произошел прорыв на теплосетях на территории районной котельной «Лукойл-Ростовэнерго» по проспекту Королева. В зоне отключения отопления оказались около 80 тыс. жителей, 447 многоквартирных домов, 27 соцобъектов.
В школах, где нет тепла, сократили занятия во второй смене. Уроки в образовательных учреждениях длились по 30 минут.
По словам Логвиненко, в детсадах температурный режим поддерживался в норме. При этом мэр попросил родителей по возможности забрать детей домой пораньше.
В 19:30 градоначальник сообщил, что специалисты завершили ремонт, аварийный участок трубопровода заменили на новый. На восстановление тепла должно было уйти несколько часов. Однако около полуночи жители проспекта Королева жаловались, что в квартирах батареи до сих пор ледяные.
«Вижу ваши сообщения об отсутствии отопления. В Ростове на отсутствие тепла жаловались целые районы. Странно. Ранее мне отчитывались о готовности города и всего региона к отопительному сезону. Но как показала практика, не успели начаться холода, а проблемы уже на лицо — некоторые котельные не справились», — написал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Утром 25 декабря стало известно, что Ворошиловский район Ростова-на-Дону частично остался без тепла из-за прорыва на сети по переулку Забайкальскому. Возобновить подачу тепла планируют до 15:00.
Как писали Юга.ру, в одной из многоэтажек Юбилейного микрорайона Краснодара уже два месяца нет отопления.