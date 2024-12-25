«Спали под тремя одеялами». Больше 80 тыс. жителей Ростова-на-Дону остались без отопления из-за коммунальной аварии

24 декабря глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что в городе произошел прорыв на теплосетях на территории районной котельной «Лукойл-Ростовэнерго» по проспекту Королева. В зоне отключения отопления оказались около 80 тыс. жителей, 447 многоквартирных домов, 27 соцобъектов.

В школах, где нет тепла, сократили занятия во второй смене. Уроки в образовательных учреждениях длились по 30 минут.

По словам Логвиненко, в детсадах температурный режим поддерживался в норме. При этом мэр попросил родителей по возможности забрать детей домой пораньше.