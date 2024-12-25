В торговом центре во Владикавказе произошел взрыв и пожар. Погибла женщина

25 декабря пресс-служба МЧС России сообщила о пожаре во Владикавказе в ТЦ «Алания Молл». Там загорелся 3 этаж и крыша на площади 800 кв. метров. Сотрудники прибыли на место.



По предварительной информации спасателей, погиб один человек, двое — пострадали. Телеграм-канал Mash пишет о пяти пострадавших, Shot — о девяти.



Глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло приехал на место возгорания и заявил, что погибшей оказалась женщина. Во время происшествия она находилась внутри здания. Состояние и количество других пострадавших уточняется.



В СУ СК России по РСО-Алания рассказали, что причиной пожара стал «хлопок газовоздушной смеси».



В 10:15 глава региона сообщил о полной ликвидации пожара в ТЦ «Алания Молл».