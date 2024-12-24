Краснодарский край попал в топ-20 регионов страны с самым высоким ESG-индексом. Что это значит?

Сбер и ВЭБ.РФ опубликовали итоги ESG-индекса городов и регионов за 2024 год. В топ-20 лучших попали сразу 3 южных субьекта РФ: Краснодарский край, Ростовская область и Севастополь

ESG-индекс городов и регионов России показывает качественное развитие территорий в соответствии с тремя принципами ESG: E (Environmental) — ответственное отношение к окружающей среде, S (Social) — высокая социальная ответственность, G (Governance) — качество корпоративного управления. Показатель разработали ВЭБ.РФ и Сбер. В этом году ESG-индекс охватил 85 регионов и 250 городов (в 2023 году их было 218).

В топ-20 субьектов страны с наивысшими результатами по всем трем ESG-компонентам вошли Краснодарский край, Ростовская область и Севастополь. В лидерах блока «Окружающая среда» — Адыгея, а по комфортности условий жизни — Чеченская Республика и Севастополь. В блоке «Управление» верхние строчки заняли Севастополь и Ростовская область.

© Скришот из презентации ВЭБ.РФ и Сбера «ESG-индекс городов и регионов России»

© Скришот из презентации ВЭБ.РФ и Сбера «ESG-индекс городов и регионов России»

© Скришот из презентации ВЭБ.РФ и Сбера «ESG-индекс городов и регионов России»

Краснодарский край вошел в десятку лучших регионов РФ по итогам 2024 года: как составляли рейтинг

Севастополь, Азов и Новороссийск отметили как города, комплексно развивающие все три блока индекса. В «Управлении» эксперты выделили Симферополь, Ростов-на-Дону и Элиста. В «Окружающей среде» — Михайловск (Ставропольский край), Майкоп (Адыгея) и Черкессию (Карачаево-Черкесия). В блоке «Общество» — Севастополь, Керчь, Симферополь, Ялта, Армавир, Махачкала, Каспийск, Элиста и Грозный.