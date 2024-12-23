Краснодарские активисты отреставрировали историческую дверь в доме врачей Мееровичей

В Краснодаре отремонтировали историческую дверь в доме на улице Карасунской, 65

Предыстория: Летом 2022 года координаторы «Том Сойер Феста» открыли в Краснодаре сбор средств на ремонт исторической двери в доме по улице Карасунской, 65. Всего требовалось 176 тыс. рублей. Предположительно когда-то здание принадлежало семье врачей Мееровичей.



Дом находится в плохом состоянии, но хозяйка одной из квартир заинтересовалась восстановлением исторического облика. От управляющей компании ей удалось добиться восстановления кровельного железа на многоэтажном карнизе и укрепления дверного проема.

20 декабря фонд сохранения исторического наследия «Внимание» сообщил, что реставрация двери завершена. Активисты признались, что укрепить проем металлоконструкцией и совместить с ним дверную коробку оказалось очень сложно. Чтобы сохранить пропорции двери, ее полотно сдвинули ближе к плоскости фасада.

Специалисты отремонтировали дверное полотно, фрамуги, изготовили порог и стойки дверной коробки. У коллекционеров из Самары и Ростова-на-Дону купили старинные ручки в стиле модерн:



«К сожалению, пока не удалось найти ни одного фото с оригинальными ручками на этой двери, поэтому подобрали латунные аналоги, которые точно встречались на дверях Екатеринодара в то время», — поделились активисты.



В сохранении исторических элементов одной из квартир дома Мееровичей участвовали волонтеры. Они помогли очистить от краски деревянные окна, наружные и межкомнатные двери, внутренние ставни, изразцовую печь, метлахскую плитку от раствора и трафаретные росписи на потолочном карнизе.

Исай Меерович родился в 1854 году. Он стал первым краснодарцем, которому установили памятник. Исай был врачом, находился в составе бригады медиков во время русско-турецкой войны, служил военным врачом в полке на реке Терек, а затем работал в холерном бараке в Екатеринодаре. После в городе построили больницу (сейчас это первая городская клиническая больница), которую возглавил Меерович.