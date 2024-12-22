Предновогоднее потепление. До +13 градусов обещают в Краснодарском крае в начале недели

Синоптики рассказали, какой будет погода в Краснодарском крае 23 и 24 декабря

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что 23 и 24 декабря в регионе будет по-прежнему тепло, однако возможны дожди и порывистый ветер.

В Краснодаре в понедельник, 23 декабря, переменная облачность, небольшой дождь и ветер 5-10 м/с. Ночью будет +6-8 °С, днем — до +10-12 °С. Во вторник, 24 декабря, осадков не ожидается.