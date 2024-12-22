Предновогоднее потепление. До +13 градусов обещают в Краснодарском крае в начале недели
Синоптики рассказали, какой будет погода в Краснодарском крае 23 и 24 декабря
Краснодарский гидрометцентр сообщил, что 23 и 24 декабря в регионе будет по-прежнему тепло, однако возможны дожди и порывистый ветер.
В Краснодаре в понедельник, 23 декабря, переменная облачность, небольшой дождь и ветер 5-10 м/с. Ночью будет +6-8 °С, днем — до +10-12 °С. Во вторник, 24 декабря, осадков не ожидается.
Теплая, но снежная:
В Краснодарском крае неделя начнется с дождей, в предгорных районах и горах пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Воздух прогреется до +6-11 °С, во вторник станет еще теплее — до +8-13 °С.
На Черноморском побережье в начале недели обещают дожди с сильным ветром 15-20 м/с. Ночью температура составит +5-10 °С, днем — до +13 °С.
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