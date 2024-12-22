Предновогоднее потепление. До +13 градусов обещают в Краснодарском крае в начале недели

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали, какой будет погода в Краснодарском крае 23 и 24 декабря

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что 23 и 24 декабря в регионе будет по-прежнему тепло, однако возможны дожди и порывистый ветер.

В Краснодаре в понедельник, 23 декабря, переменная облачность, небольшой дождь и ветер 5-10 м/с. Ночью будет +6-8 °С, днем — до +10-12 °С. Во вторник, 24 декабря, осадков не ожидается.

Теплая, но снежная:

В Краснодарском крае неделя начнется с дождей, в предгорных районах и горах пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Воздух прогреется до +6-11 °С, во вторник станет еще теплее — до +8-13 °С.

На Черноморском побережье в начале недели обещают дожди с сильным ветром 15-20 м/с. Ночью температура составит +5-10 °С, днем — до +13 °С.

Как писали Юга.ру, в Черном море повторные выбросы мазута. Часть нефтепродуктов дошла до заповедника «Большой Утриш» в Анапе.

Краснодар Новый год Погода Черное море

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