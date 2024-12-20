«Доход» Уралсиба возглавил рейтинг самых прибыльных годовых вкладов

Вклад «Доход» банка Уралсиб стал лидером рейтинга рублевых вкладов на год

10 декабря данный рейтинг опубликовали на портале Банки.ру. Помимо «Дохода» Уралсиба в список вошли вклады 30 других банков с суммой открытия до 500 000 рублей.



При составлении исследования аналитики портала учли: процентную ставку (номинальную и эффективную);

дополнительные опции (пополнение, частичное снятие);

порядок выплат процентов;

возможность увеличения процентной ставки и условия досрочного расторжения;

процентную ставку при капитализации процентов.

Напомним, что 16 декабря Уралсиб повысил ставки по «Доходу» до 1 года включительно. Банк сохранил высокие проценты по вкладу — до 24,75% годовых с капитализацией. При этом по линейке они варьируются от 20,75 до 25% годовых с капитализацией (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада).



Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1000 рублей, в офисах банка — 100 000 рублей, максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения вклада: 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.