«Доход» Уралсиба возглавил рейтинг самых прибыльных годовых вкладов
Вклад «Доход» банка Уралсиб стал лидером рейтинга рублевых вкладов на год
10 декабря данный рейтинг опубликовали на портале Банки.ру. Помимо «Дохода» Уралсиба в список вошли вклады 30 других банков с суммой открытия до 500 000 рублей.
При составлении исследования аналитики портала учли:
- процентную ставку (номинальную и эффективную);
- дополнительные опции (пополнение, частичное снятие);
- порядок выплат процентов;
- возможность увеличения процентной ставки и условия досрочного расторжения;
- процентную ставку при капитализации процентов.
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Напомним, что 16 декабря Уралсиб повысил ставки по «Доходу» до 1 года включительно. Банк сохранил высокие проценты по вкладу — до 24,75% годовых с капитализацией. При этом по линейке они варьируются от 20,75 до 25% годовых с капитализацией (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада).
Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1000 рублей, в офисах банка — 100 000 рублей, максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения вклада: 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней.
Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.
Как писали Юга.ру, Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях.
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