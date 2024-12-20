Кусудама и хагоита. В Японском саду Краснодара научат делать украшения для дома
Краснодарцев 22 декабря приглашают на творческие мастер-классы по созданию предметов интерьера (14+)
Японский сад Краснодара анонсировал на 22 декабря серию творческих мастер-классов.
В 12:00 начнется занятие по созданию декора — бумажных шаров кусудама. Жители Страны восходящего солнца верят, что они приносят счастье, и развешивают их у себя дома.
Читайте также:
В 15:30 состоится мастер-класс по росписи традиционной японской ракетки хагоита. Это прямоугольная деревянная дощечка, которую использовали для игры в ханэцуки (разновидность бадминтона).
Сегодня хагоита используются как новогодние украшения, которые отгоняют злых духов. Дощечки обычно украшают изображениями гейш, актёров кабуки или борцов сумо, цветов, птиц и символов года.
Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.
Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара исчезли очереди перед входом.