Кусудама и хагоита. В Японском саду Краснодара научат делать украшения для дома

Краснодарский край

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  • © Антон Быков, Юга.ру
    © Антон Быков, Юга.ру

Краснодарцев 22 декабря приглашают на творческие мастер-классы по созданию предметов интерьера (14+)

Японский сад Краснодара анонсировал на 22 декабря серию творческих мастер-классов.

В 12:00 начнется занятие по созданию декора — бумажных шаров кусудама. Жители Страны восходящего солнца верят, что они приносят счастье, и развешивают их у себя дома.

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В 15:30 состоится мастер-класс по росписи традиционной японской ракетки хагоита. Это прямоугольная деревянная дощечка, которую использовали для игры в ханэцуки (разновидность бадминтона).

Сегодня хагоита используются как новогодние украшения, которые отгоняют злых духов. Дощечки обычно украшают изображениями гейш, актёров кабуки или борцов сумо, цветов, птиц и символов года.

Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара исчезли очереди перед входом.

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Кусудама и хагоита. В Японском саду Краснодара научат делать украшения для дома
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