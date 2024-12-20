Кусудама и хагоита. В Японском саду Краснодара научат делать украшения для дома

Краснодарцев 22 декабря приглашают на творческие мастер-классы по созданию предметов интерьера (14+)

В 12:00 начнется занятие по созданию декора — бумажных шаров кусудама . Жители Страны восходящего солнца верят, что они приносят счастье, и развешивают их у себя дома.

В 15:30 состоится мастер-класс по росписи традиционной японской ракетки хагоита. Это прямоугольная деревянная дощечка, которую использовали для игры в ханэцуки (разновидность бадминтона).

Сегодня хагоита используются как новогодние украшения, которые отгоняют злых духов. Дощечки обычно украшают изображениями гейш, актёров кабуки или борцов сумо, цветов, птиц и символов года.

Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.