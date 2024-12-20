В России разрешили многоженство. Кому и на каких условиях?

Духовное управление мусульман России разрешило многоженство. Депутат считает, что оно обрекает детей на нищету и отсутствие образования, а также противоречит Конституции и традиционным ценностям

Как рассказал имам-хатиб московской Мемориальной мечети Шамиль Аляутдинов, совет улемов считает возможным заключение мужчиной, уже состоящим в браке, никаха с другой женщиной в следующих случаях:

19 декабря совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России разрешил религиозное многоженство. В разработке фетвы участвовали не только богословы, но и юристы. Итоговое заключение включит рекомендации для имама и молодоженов, а также форму брачного договора. Найти его можно будет здесь .

По его словам, соблюдение этого условия будет определяться по нескольким критериям. Среди них — равноценное материальное обеспечение всех жен, предоставление отдельного жилья каждой из них, проведение мужем со всеми своими супругами равного времени в установленной по договоренности с ними очередности. Если эти условия не соблюдаются, то мужчине нельзя вступать в полигамный брак.

При этом имам предостерег мусульман от сокрытия наличия жены о других женщин.

«Недопустимо скрывать от женщины, с которой мужчина, состоящий в браке, намеревается заключить никах, наличие у него жены. Если она не была поставлена в известность об этом и не готова мириться с этим, то она вправе требовать расторжения своего никаха», — объяснил Аляутдинов.

Он считает, что разрешение многоженства не подменяет нормы семейного законодательства России, а напротив — юридически фиксирует права женщин.

При этом религиозное многоженство — это обычная практика среди мусульман. В интервью журналистке Саши Сулим одна из девушек рассказала о своем опыте. В этом же выпуске москвич Иван Сухов заявил, что у него три жены и 14 детей.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина считает, что многоженство нарушает статьи Конституции о браке и традиционные ценности.

«Брак — это союз мужчины и женщины, не мужчин и женщин и не мужчины и женщин. Если многоженство, а почему тогда не многомужество? У нас же равенство женщин и мужчин по Конституции. Почему такая дискриминация женщин? Для улучшения демографии то же самое — не все мужчины способны иметь детей. А если серьезно — это вопросы нравственности, традиционных ценностей, которые из поколения в поколение передаются в нашей христианской стране. Издревле верность единожды избранному супругу или супруге — и есть та самая непреходящая традиционная ценность, которой мы всегда гордились», — сказала она.

Депутат добавила, что создание таких семей обрекает детей на нищету и отсутствие образования.

Семейный кодекс РФ запрещает заключение гражданского брака между мужчиной и женщиной, если хотя бы один из них уже состоит в браке.

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