Россиянам представили новый бренд планшетов от МегаФона

19 декабря пресс-служба МегаФона сообщила, что планшеты оператора представлены двумя моделями: FT800 и FT1000. В новинках предусмотрена поддержка голосовых вызовов, LTE и micro-SIM, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Оба устройства имеют встроенную память 32 Гбайт. Также планшеты оснащены съемной картой памяти microSD на 128 Гбайт.

У модели FT800 диагональ экрана составляет восемь дюймов с разрешением 800х1280 пикселей. Она оснащена основной камерой 2 Мп и фронтальной 0,3 Мп. Диагональ экрана у модели FT1000 чуть больше — 10,1 дюйма, а разрешение — 1280x800 пикселей. Четкость основной камеры — 5 Мп, фронтальной — 2 Мп.

Разработкой и поставками планшетов занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge. Перед продажей новые гаджеты проверяют в лаборатории. Специалисты протестировали обе модели Fontel на соответствие требований оператора к абонентскому оборудованию — скорость передачи данных, корректность переходов между технологиями и работу услуг.

Линейка товаров собственной торговой марки оператора включает девять моделей кнопочных телефонов, два планшета и 18 смарт-браслетов и умных часов. Спрос на гаджеты МегаФона в 2024 году года вырос на 300% по сравнению с тем же периодом прошлого года.