СКФУ, СтГАУ, СтГМУ, РУДН, ДВФ: где учатся ставропольцы с помощью льготных кредитов

Ставропольский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Жители Ставропольского края взяли в Сбере около 1,2 тысячи льготных кредитов со ставкой 3% на обучение в российских вузах и колледжах

19 декабря пресс-служба Юго-Западного Сбербанка сообщила, что в этом году жителя Ставрополья взяли в банке около 1,2 тыс. льготных кредитов на обучение. Это в 1,5 раза больше, чем оформили за такой же период 2023 года. 

Ставропольцы начали и продолжили свое обучение с помощью кредита в таких вузах, как РУДН, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербургская академия художеств, ДВФУ, СГТУ имени Гагарина, НГЛУ и других. В своем регионе они выбрали учебные заведения Ставрополя, Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков, Невинномысска и Буденновска.

Иннополис, МГУ, РУДН:

В процессе обучения и 9 месяцев после него студенты оплачивают часть процентов по кредиту. Затем на полный возврат средств у них есть 15 лет. Погасить кредит можно и досрочно без комиссий. 

«Среди ставропольцев льготный кредит становится все популярнее. В этом году жители края взяли около 220 млн рублей льготных образовательных кредитов с пониженной ставкой. Спектр направлений обучения огромен: сельское хозяйство, медицина, образование, промышленность, ИТ, финансы, авиация, искусство. Большинство студентов предпочли учиться в родном регионе. Но некоторые ребята получают профессию в других городах», — рассказал управляющий ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.

Одно из главных преимуществ льготного образовательного кредита — ставка 3%, поскольку большую часть процентов за заемщика оплачивает государство. Деньги можно направить на оплату одного семестра или всего периода обучения в аккредитованных российских высших и средних учебных заведениях. Займ доступен студентам от 14 лет, однако несовершеннолетним необходимо письменное согласие от родителей. 

Как писали Юга.ру, с начала 2024 года жители Ставрополья отложили 470 млн рублей по программе долгосрочных сбережений.

Банки Вузы Деньги Кредитование Образование Сбербанк Студенты

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