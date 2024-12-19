Джеки Чан снова в кино. Вышел трейлер нового «Каратэ-пацана»

Компания Sony Pictures представила первый трейлер нового «Каратэ-пацана» с подзаголовком «Легенды» (12+)

70-летний Джеки Чан (кунг-фу мастер Хан в ремейке) и 63-летний Ральф Маччио (чемпион по каратэ Дэниэл ЛаРуссо в оригинале) вернутся к своим ролям в новой картине. Ранее актеры не появлялись вместе на экране.

В сети появился трейлер нового «Каратэ-пацана». Оригинальная картина «Парень-каратист» вышла в 1984 году, а в 2010-м состоялась премьера ремейка.

Джеки Чан сыграет наставника по кунг-фу начинающего, но очень талантливого ученика боевых искусств. Подробности о сюжете до сих пор неизвестны.

Фильм с подзаголовком «Легенды» выйдет в зарубежный прокат 30 мая 2025 года.