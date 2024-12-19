Джеки Чан снова в кино. Вышел трейлер нового «Каратэ-пацана»

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  • Кадр из трейлера к фильму «Каратэ-пацан 2: Легенды» © Скриншот видео с Rutube-канала «KinoMan»
    Кадр из трейлера к фильму «Каратэ-пацан 2: Легенды» © Скриншот видео с Rutube-канала «KinoMan»

Компания Sony Pictures представила первый трейлер нового «Каратэ-пацана» с подзаголовком «Легенды» (12+)

В сети появился трейлер нового «Каратэ-пацана». Оригинальная картина «Парень-каратист» вышла в 1984 году, а в 2010-м состоялась премьера ремейка.

70-летний Джеки Чан (кунг-фу мастер Хан в ремейке) и 63-летний Ральф Маччио (чемпион по каратэ Дэниэл ЛаРуссо в оригинале) вернутся к своим ролям в новой картине. Ранее актеры не появлялись вместе на экране.

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Фильм с подзаголовком «Легенды» выйдет в зарубежный прокат 30 мая 2025 года.

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Джеки Чан снова в кино. Вышел трейлер нового «Каратэ-пацана»
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