Краснодарцев приглашают обсудить, как в СССР отмечали Новый год

В Краснодаре состоится лекция «ХХ век в России: рутина советских граждан» (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: рутина советских граждан». Встреча пройдет 22 декабря.

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«Ждем всех желающих окунуться в праздничную атмосферу в декорациях советской России довоенного периода», — приглашают организаторы.

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 16:00. Стоимость участия 400 рублей.