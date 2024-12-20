Краснодарцев приглашают обсудить, как в СССР отмечали Новый год

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

В Краснодаре состоится лекция «ХХ век в России: рутина советских граждан» (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: рутина советских граждан». Встреча пройдет 22 декабря.

Программа:

  • как организовать новогодний стол во времена дефицита и распределения продуктов по карточкам;
  • чем развлечь себя на праздниках так, чтобы не попасть под репрессии;
  • что укрепляет трудовую дисциплину лучше, чем замечания и выговоры;
  • почему даже в такое разгульное время не стоит забывать об учебе.

Читайте также:

Историк Алена Дубиковская проведет лекцию и расскажет обо всем перечисленном.

«Ждем всех желающих окунуться в праздничную атмосферу в декорациях советской России довоенного периода», — приглашают организаторы.

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 16:00. Стоимость участия 400 рублей.

Как писали Юга.ру, краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на выходных серию мастер-классов для детей. Участники смогут своими руками сделать новогоднюю открытку, игрушку из пробок и кормушку для птиц.

Афиша История Лекции Образование отдых Развлечения События

Новости

Кадыров пообещал 500 тыс. рублей семьям, назвавшим детей в честь героев Чечни
В Краснодаре 20 декабря жители более 50 улиц останутся без электричества
В России разрешили многоженство. Кому и на каких условиях?
Краснодарцев приглашают обсудить, как в СССР отмечали Новый год
Джеки Чан снова в кино. Вышел трейлер нового «Каратэ-пацана»
Краснодарцев приглашают на литературный квест. Кто может принять участие?

Лента новостей

Тест на обходчанина: что вы знаете о районах Восточного и Западного обходов Краснодара?
Вчера, 15:45
Тест на обходчанина: что вы знаете о районах Восточного и Западного обходов Краснодара?
Разлив нефти в Черном море: главное
Вчера, 16:34
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе
«По такой цене можно слетать в Китай и обратно»
18 декабря, 18:19
«По такой цене можно слетать в Китай и обратно»
Стало известно, на сколько подорожали авиабилеты в Сочи в 2024 году

Реклама на сайте