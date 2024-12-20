Краснодарцев приглашают обсудить, как в СССР отмечали Новый год
В Краснодаре состоится лекция «ХХ век в России: рутина советских граждан» (16+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: рутина советских граждан». Встреча пройдет 22 декабря.
Программа:
- как организовать новогодний стол во времена дефицита и распределения продуктов по карточкам;
- чем развлечь себя на праздниках так, чтобы не попасть под репрессии;
- что укрепляет трудовую дисциплину лучше, чем замечания и выговоры;
- почему даже в такое разгульное время не стоит забывать об учебе.
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Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 16:00. Стоимость участия 400 рублей.
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