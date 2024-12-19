Съедобная кормушка, новогодняя открытка, игрушка из пробок. Краснодарский экоцентр проведет детские мастер-классы

Экоцентр «Чистая среда» подготовил для детей серию мастер-классов (6+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на выходных серию мастер-классов для детей. 22 декабря в 12:00 маленьких гостей научат делать новогоднюю открытку с помощью яичных лотков, картона и красок. Стоимость участия 300 рублей, материалы и инструменты предоставляются. Регистрация по ссылке.

22 декабря в 13:00 начнется занятие по созданию новогодней игрушки из пробок. Участие бесплатное, регистрация по ссылке. 22 декабря в 15:00 состоится экоурок «Хранители птиц». Ребята узнают много интересных фактов о жизни пернатых и создадут съедобную кормушку с применением вторичного сырья. Стоимость участия 500 рублей, регистрация по ссылке.