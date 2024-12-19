Съедобная кормушка, новогодняя открытка, игрушка из пробок. Краснодарский экоцентр проведет детские мастер-классы
Экоцентр «Чистая среда» подготовил для детей серию мастер-классов (6+)
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на выходных серию мастер-классов для детей.
22 декабря в 12:00 маленьких гостей научат делать новогоднюю открытку с помощью яичных лотков, картона и красок. Стоимость участия 300 рублей, материалы и инструменты предоставляются. Регистрация по ссылке.
22 декабря в 13:00 начнется занятие по созданию новогодней игрушки из пробок. Участие бесплатное, регистрация по ссылке.
22 декабря в 15:00 состоится экоурок «Хранители птиц». Ребята узнают много интересных фактов о жизни пернатых и создадут съедобную кормушку с применением вторичного сырья. Стоимость участия 500 рублей, регистрация по ссылке.
Как писали Юга.ру, литературный клуб «Комната отдыха» анонсировал на 19 декабря праздничную встречу, на которой собравшиеся подведут итоги уходящего года.
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