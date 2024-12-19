Краснодарцы могут увидеть предметы традиционного казачьего быта

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

Краснодарцам предлагают познакомиться с работами современных мастеров художественных ремесел (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 19 декабря открытие выставки «ДевкаБаба: о ненарушимой связи». По словам организаторов, проект отражает актуальные и ценные традиционные аспекты бытия в мире женщины.

Посетители увидят предметы традиционного казачьего быта — костюмы и аксессуары, созданные по образцам конца XIX — начала ХХ веков. Среди авторов — Надежда Кожевникова, Любовь Назарова, Татьяна Христюк, Светлана Куница, Алла Сухомлинова.

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В экспозицию вошли больше 120 экспонатов из личных собраний коллекционеров Николая Лукяненко, Марины Теховой и Юлии Щербины.

Выставка будет работать до 19 января 2025 по улице Красной, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко открылась групповая выставка «Зимние пути: пространства и мечты». В экспозицию вошли более 25 произведений. Посетители увидят снежные пейзажи и праздничные натюрморты. 

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