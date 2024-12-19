Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым накопительным счетам

Изменения коснулись накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток и «Уралсиб счета» для зарплатных клиентов.

Новые ставки по накопительным счетам с начислением процентов на минимальный остаток — 0,01–18% годовых (в зависимости от суммы размещения и пакета услуг).

Диапазон ставок по накопительному «Уралсиб счету» с процентами на фактический ежедневный остаток — 0,01–20,5% годовых (в зависимости от тарифного плана, суммы остатка, пакета услуг и объема ежемесячных расходов по картам Уралсиба). Новые ставки доступны зарплатным клиентам с «Уралсиб счетами», открытыми с 18 декабря 2024 года.

Полные условия по вкладам и накопительным счетам можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Как писали Юга.ру, ранее Уралсиб в очередной раз поднял ставки по двум рублевым вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер».

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