Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым накопительным счетам

Изменения коснулись накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток и «Уралсиб счета» для зарплатных клиентов.

Новые ставки по накопительным счетам с начислением процентов на минимальный остаток — 0,01–18% годовых (в зависимости от суммы размещения и пакета услуг).

Диапазон ставок по накопительному «Уралсиб счету» с процентами на фактический ежедневный остаток — 0,01–20,5% годовых (в зависимости от тарифного плана, суммы остатка, пакета услуг и объема ежемесячных расходов по картам Уралсиба). Новые ставки доступны зарплатным клиентам с «Уралсиб счетами», открытыми с 18 декабря 2024 года.

Полные условия по вкладам и накопительным счетам можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Как писали Юга.ру, ранее Уралсиб в очередной раз поднял ставки по двум рублевым вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер».