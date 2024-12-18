В Сириусе откроется первая в России математическая елка. Что это значит?

На открытие необычного новогоднего дерева приедет Дед Мороз из Великого Устюга

16-метровое дерево украсят шарами и фигурами с математическими символами. Однако огни на елке зажгутся только в том случае, если воспитанники образовательного центра решат сложные уравнения.

16 декабря пресс-служба Сириуса сообщила , что в федеральной территории откроется первая в России математическая елка. Событие состоится 22 декабря.

Посетить открытие математической елки могут все жители и гости федеральной территории. Праздник начнется в 16:00 около Медальной площади (со стороны улицы Международной). На торжество приедет и Дед Мороз из Великого Устюга.

Напомним, в начале декабря в Краснодаре на улице Красной зажгли новогоднюю иллюминацию. Она работает всю ночь.

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