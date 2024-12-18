В Сириусе откроется первая в России математическая елка. Что это значит?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

На открытие необычного новогоднего дерева приедет Дед Мороз из Великого Устюга

16 декабря пресс-служба Сириуса сообщила, что в федеральной территории откроется первая в России математическая елка. Событие состоится 22 декабря.

16-метровое дерево украсят шарами и фигурами с математическими символами. Однако огни на елке зажгутся только в том случае, если воспитанники образовательного центра решат сложные уравнения.

Читайте также:

Посетить открытие математической елки могут все жители и гости федеральной территории. Праздник начнется в 16:00 около Медальной площади (со стороны улицы Международной). На торжество приедет и Дед Мороз из Великого Устюга.

Напомним, в начале декабря в Краснодаре на улице Красной зажгли новогоднюю иллюминацию. Она работает всю ночь. 

Ранее Юга.ру показывали, как Геленджик украсили к Новому году. 

Как писали Юга.ру, власти Краснодара отменили гуляния в центре города в новогоднюю ночь. Аварийные бригады переведут в режим полной готовности.

Новый год отдых Праздники Развлечения Сириус Сочи

Все материалы по теме:

Новости

«По такой цене можно слетать в Китай и обратно». Стало известно, на сколько подорожали авиабилеты в Сочи в 2024 году
В Сириусе откроется первая в России математическая елка. Что это значит?
Домик Деда Мороза, диджеи и аттракционы. В Краснодаре 20 декабря откроют Рождественскую ярмарку
В Анапе открыли штаб волонтеров для очистки берега от нефти и пункт спасения птиц. Чем можно помочь?
В Музыкальном микрорайоне Краснодара к концу 2025 года обновят улицу Есенина
В Краснодарском крае загрязнено 49 километров пляжей после разлива нефти. Спасатели и волонтеры продолжают расчищать берег

Лента новостей

Реклама на сайте