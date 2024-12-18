20 декабря Курорт Красная Поляна откроет трассы для вечернего катания на отметках 960 и 1460 метров над уровнем моря

На Курорте Красная Поляна расположена зона вечернего катания протяженностью 5 км — одна из самых больших в горах Сочи. Снежный покров на высотах 960 и 1460 метров над уровнем моря сформировался благодаря обильным снегопадам последних дней и искусственному оснежению.

С 20 декабря ежедневно с 18:30 до 22:00 лыжники и сноубордисты смогут кататься по пяти освещённым трассам: 2B «Красная Поляна»;

2F «Реликтовый лес»;

8A «Учебная»;

8Е «Звёздная»;

15А «Первый шаг».

Желающие научиться кататься на лыжах или сноуборде смогут забронировать инструктора во время вечернего катания. В этот период будут работать прокат горнолыжной одежды и снаряжения, лыжные мастерские и камеры хранения. Приобрести ски-пасс для вечернего катания можно в кассах и на сайте курорта.

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Напомним, 6 декабря Курорт Красная Поляна первым в горном кластере Сочи открыл горнолыжный сезон 2024/2025. Для гостей подготовили 30 км трасс, 8 зон для фрирайда, 5 км для вечернего катания, 3 сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъёмников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.

Одной из гастроновинок зимнего сезона стал Центр гастрономического туризма «Птицы захмелели» на Поляне 960. Его торжественное открытие пройдет 29 декабря, но центр уже принимает посетителей.

20–25 января курорт проведет спортивно-музыкальный фестиваль IGRA со спортивными соревнованиями, dj-сетами на всех уровнях курорта, гастрономическими ужинами и розыгрышами. Кульминацией станет шоу электронной музыки IGRA 2.0 на площадке RED ARENA. Для фестиваля на Поляне 960 построят сноупарк. В течение фестивальной недели попасть туда по ски-пассам смогут все гости курорта.