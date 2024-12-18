В Краснодаре пройдет лекция, посвященная творчеству Эгона Шиле

Краснодарский край

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  • Kahle Bäume, Häuser und Bildstock, 1907 год © Фото с сайта wikimedia.org, находится в общественном достоянии
    Kahle Bäume, Häuser und Bildstock, 1907 год © Фото с сайта wikimedia.org, находится в общественном достоянии

Куратор выставочных проектов и психолог расскажут о жизни австрийского живописца (12+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 19 декабря лекцию об Эгоне Шиле.

О творчестве художника расскажет куратор выставочных проектов Александра Гаюн. Писатель и психолог Виктория Браткова предложит взгляд на произведения автора с точки зрения ментальности.

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«Искусство Эгона Шиле не позволит зрителю погрузиться в медитативное созерцание, но разбередит душу. Произведения художника взывают к самым личным и сокровенным темам, доказывая, что для искусства не должно существовать запретных тем», — рассказали организаторы.

Лекция пройдет в кофейне «Чехов» на улице Гимназической, 79. Начало в 17:00.

Эгон Шиле — живописец и график, один из самых ярких представителей австрийского экспрессионизма. Он был последователем идей Густава Климта и сформировал собственный узнаваемый художественный почерк. В наследие художника входят около 300 картин и несколько тысяч рисунков.

Как писали Юга.ру, Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 18 декабря лекцию «Музы великих режиссеров».

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В Краснодаре пройдет лекция, посвященная творчеству Эгона Шиле
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