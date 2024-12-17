В Сочи иностранным туристам начали выдавать российские банковские карты

Отель сочинского Курорта Красная Поляна начал выдавать российские банковские карты «Мир» иностранным туристам

Предыстория. После ухода из России международных платежных систем в стране технически невозможно пользоваться иностранными картами, поэтому с 2022 года туристы из-за рубежа могли оплачивать покупки только наличными. Летом 2023-го Госдума приняла закон, позволяющий иностранным туристам оформлять российские банковские карты платежной системы «Мир». В ноябре того же года карты начали выдавать в московском аэропорту Шереметьево.

В декабре 2024-го карты для туристов из-за рубежа начали в тестовом режиме выдавать и в отеле «Риксос Красная Поляна Сочи». Проект реализуют Курорт Красная Поляна и финтех-компания Сбера «ЮMoney». Партнеры проработали технические и юридические детали, а сотрудники отеля прошли специальное обучение.

Для получения российской банковской карты иностранному гостю нужно загрузить в смартфон приложение «ЮMoney» и пройти регистрацию на платформе. Параллельно с этим специалисты «Риксоса» внесут все данные в систему. Иностранные гости курорта получают активированную банковскую карту платежной системы «Мир» — ей уже можно оплачивать покупки. Пополнить карту рублями без комиссии можно в любом банкомате Сбера (в том числе в отеле). В сутки можно внести на карту до 600 тысяч рублей. Процедура оформления карты полностью бесплатна.

«Мы уверены, появление нового финансового продукта для иностранных граждан серьезно повысит уровень комфорта наших гостей и в перспективе положительно повлияет на увеличение туристического потока из-за рубежа. Мы прогнозируем дальнейшее восстановление въездного турпотока и расширение географии гостей в ближайшие несколько лет, сейчас основную ставку мы делаем на гостей из Азии и Ближнего Востока. Ежегодно курорт посещают гости из Ирана, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и ОАЭ. Мы постоянно совершенствуем наши сервисы и уровень обслуживания для максимального комфорта гостей нашего отеля», — рассказал управляющий отелем «Риксос Красная Поляна Сочи» Товмас Дарбинян.

Как отметил директор по розничным продуктам «ЮMoney» Андрей Ефимочкин, за год банковские карты в России оформили туристы более чем из 80 стран, а количество выданных карт выросло в 9 раз.

В планах — внедрить систему во всех остальных отелях Курорта Красная Поляна.

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Отель «Риксос Красная Поляна Сочи» — признанный флагман отрасли, обладатель многочисленных международных наград в области гостеприимства, в том числе World Luxury Hotel Awards, Haute Grandeur Global Excellence Awards и Luxe Global Awards, а также всероссийской Национальной гостиничной премии и Russian Hospitality Awards.

© Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

© Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна