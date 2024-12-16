Волны до 4,5 метров, сильный тягун и смерчи. На Краснодарский край надвигается шторм

Спасатели предупредили об ухудшении погоды на побережье Краснодарского края

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что с 16 по 17 декабря в Темрюкском районе и Анапе юго-западный ветер усилится до 25-30 м/с. Высота морских волн может достигать 3,5-4,5 метров.



Также 17 и 18 декабря в Сочи и Сириусе прогнозируют сильный дождь, подъем воды в реках и смерчи. Ожидается сильное волнение моря с высотой волн 4-4,5 метров.

Читайте также: В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с дождей и мокрого снега

Отметим, что по Сочи шквалистый ветер ударил еще ночью 16 декабря. Стихия повредила часть облицовки фасада трехэтажного дома на улице Банановой в Адлерском районе. Никто не пострадал.



По данным спасателей, 17 декабря до конца дня в порту Туапсе ожидается сильный тягун с волнами до 4-4,5 метров.

Донное течение или тягун — опасное явление в море, которое появляется из-за оттока воды принесенной к берегу волнами. Тягун может унести человека с прибрежной территории в акваторию.