Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке

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  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

В банке Уралсиб снова можно оформить льготную ипотеку для семей с детьми

Оформить льготную ипотеку могут семьи:

  • с ребенком, родившимся после 1 января 2018-го;
  • с двумя и более детьми до 18 лет;
  • воспитывающие ребенка с инвалидностью.

Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 12 млн рублей, в других регионах — 6. Срок кредитования — до 30 лет. Полная стоимость кредита — от 6,199% до 12,634% годовых (в зависимости от параметров одобренного кредита).

Полные условия ипотечных программ можно узнать на сайте Уралсиба, в ближайших отделениях банка или по телефону 8-800-250-57-57

Как писали Юга.ру, в 2024 году Краснодарский край занял 79 место в рейтинге регионов РФ по доступности ипотеки. В то же время съемное жилье в Краснодаре подорожало в среднем до 50,5 тыс. рублей. В ноябре столица Кубани возглавила рейтинг городов-миллионников с самой «длинной» ипотекой: средний срок жилищного кредита достиг 28 лет и 4 месяца.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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