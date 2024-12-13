Мэрия Краснодара получает по 1 млн рублей в день от платных парковок

В 2024 году власти Краснодара получили от муниципальных парковок 800 млн рублей. Большая часть средств — штрафы за неоплату по времени

12 декабря замглавы Краснодара Владимир Архипов в интервью телеканалу «Краснодар» сообщил , что в 2024 году в городе доход от парковок составил 800 млн рублей. Из них около 500 млн — это штрафы за нарушения, а оставшиеся 300 млн — оплата машиномест. Отметим, что еще в октябре эта сумма составляла 500 млн рублей.

По словам Архипова, в среднем в Краснодаре выручка от платных парковок достигает 1 млн рублей в день. Каждое платное парковочное место используют 4,6 раза в сутки.

«Планка, которую мы для себя ставили в этом году — 600 с небольшим млн. Но как показывают результаты, на конец года у нас где-то будет порядка 800 миллионов с соотношением один к двум», — рассказал замглавы города.

Напомним, что в сентябре 2024 года президент Союза транспортников предложил увеличить количество платных машино-мест в Краснодаре. По его мнению, это поможет решить проблему с пробками и пересадить людей с личных автомобилей на общественный транспорт.