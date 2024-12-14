В Краснодаре покажут мюзикл «Дракула» по мотивам романа Брэма Стокера

Современный театр мюзикла анонсировал на 17 февраля 2025 года показ музыкального спектакля «Дракула». В основе постановки лежит одноименный роман ирландского писателя Брэма Стокера, опубликованный в 1897 году.

История развернется вокруг юной Мины, за душу которой будут состязаться вампир-аристократ Дракула и ее возлюбленный Джонатан. Молодой лондонский юрист приезжает к Дракуле заключить сделку по покупке поместья недалеко от Лондона. Он не мог предположить, чем обернется случайная демонстрация графу портрета своей невесты.