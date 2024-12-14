В Краснодаре покажут мюзикл «Дракула» по мотивам романа Брэма Стокера

Краснодарский край

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  • Сцена из мюзикла «Дракула» © Скриншот видео с сайта drakula.st-musical.ru
    Сцена из мюзикла «Дракула» © Скриншот видео с сайта drakula.st-musical.ru

Спектакль погрузит зрителя в мистическую атмосферу викторианской Англии (18+)

Современный театр мюзикла анонсировал на 17 февраля 2025 года показ музыкального спектакля «Дракула». В основе постановки лежит одноименный роман ирландского писателя Брэма Стокера, опубликованный в 1897 году.

История развернется вокруг юной Мины, за душу которой будут состязаться вампир-аристократ Дракула и ее возлюбленный Джонатан. Молодой лондонский юрист приезжает к Дракуле заключить сделку по покупке поместья недалеко от Лондона. Он не мог предположить, чем обернется случайная демонстрация графу портрета своей невесты.

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По словам постановщиков, зрителей ждут эффектные декорации, оригинальная музыка, а также захватывающий приключенческий сюжет.

Показ мюзикла состоится в ДК Железнодорожников. Начало в 19:00.

Роман «Дракула» Брэма Стокера является эпистолярным произведением. Повествование в нем складывается из писем и записей в дневниках его героев и газетных вырезок. Книга оказала огромное влияние на формирование и популяризацию «вампирского мифа».

Как писали Юга.ру, проект «Культурная среда» анонсировал на 20 декабря литературный спектакль «Маяковский. На горло собственной песне». 

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В Краснодаре покажут мюзикл «Дракула» по мотивам романа Брэма Стокера
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