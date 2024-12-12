До конца года на проезде в общественном транспорте Краснодарского края можно сэкономить 20%. Напоминаем об акции для владельцев транспортных карт

До 31 декабря 2024 года пассажиры общественного транспорта Краснодарского края будут получать кешбэк 20% при пополнении транспортных карт «Час Пик» через Систему быстрых платежей (СБП)

Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2024 года. Для участия в акции нужно оформить любую подходящую транспортную карту и пополнить ее через СБП. 20% от внесенной суммы вернется на банковскую карту.

Чтобы кешбэк поступил на банковский счет, необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru. Пополнить транспортную карту можно в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении «ЧасПик-транспорт».

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«Получить часть денег обратно на банковский счет можно за пополнение любого вида транспортных карт, в том числе студенческих и школьных, городских социальных проездных, ЕТК-онлайн и проездных в виде брелока. Главное условие — приобретать или пополнять проездной через Систему быстрых платежей. Кешбэк начисляют в течение 1 минуты», — рассказала Мария Точилова.

По словам директора по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платёжных карт (НСПК) Марии Точиловой, общая выгода жителей Краснодарского края, Элисты, Карачаево-Черкеска и Майкопа от участия в акции уже превысила 5,8 млн рублей.

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Мобильное приложение «ЧасПик-транспорт» можно скачать в AppStore, GooglePlay или в RuStore. Максимальный кешбэк на одного пользователя СБП — 1000 рублей в месяц.

Транспортной картой можно расплатиться во всем муниципальном транспорте региона и на маршрутах большинства частных перевозчиков. Полные правила предоставления кешбэка и перечень перевозчиков, участвующих в акции, можно узнать на сайте vamprivet.ru.

Акцию проводит НСПК — операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей.