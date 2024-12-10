В Краснодаре пройдет лекция, посвященная импрессионизму Клода Моне

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 12 декабря лекцию «Импрессионизм Клода Моне». Искусствовед Алексей Угольников расскажет о творчестве великого французского художника, который стал одним из основателей целого направления в живописи.

По словам организаторов, мастер стремился передать непосредственное зрительное впечатление от окружающей природы и городской жизни. Однако французская критика и публика поначалу не поняла и не приняла Клода Моне. Но к концу своей жизни он стал практически живой легендой.