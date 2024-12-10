В Краснодаре пройдет лекция, посвященная импрессионизму Клода Моне
Искусствовед Алексей Угольников расскажет о творчестве великого французского живописца (12+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 12 декабря лекцию «Импрессионизм Клода Моне». Искусствовед Алексей Угольников расскажет о творчестве великого французского художника, который стал одним из основателей целого направления в живописи.
По словам организаторов, мастер стремился передать непосредственное зрительное впечатление от окружающей природы и городской жизни. Однако французская критика и публика поначалу не поняла и не приняла Клода Моне. Но к концу своей жизни он стал практически живой легендой.
Даже термин «импрессионизм» происходит от названия его картины Impression, soleil levant, выставленной в 1874 году. Главный предмет творческих усилий художника в последние тридцать лет его жизни — цикл «Кувшинки», состоящий приблизительно из 250 картин.
Лекция пройдет в кофейне «Чехов» на улице Гимназической, 79. Начало в 17:00.
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