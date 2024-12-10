В Краснодаре пройдет лекция, посвященная импрессионизму Клода Моне

Краснодарский край

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  • «Гавань», Клод Моне, 1874 год © Фото с сайта wikimedia.org, находится в общественном достоянии
    «Гавань», Клод Моне, 1874 год © Фото с сайта wikimedia.org, находится в общественном достоянии

Искусствовед Алексей Угольников расскажет о творчестве великого французского живописца (12+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 12 декабря лекцию «Импрессионизм Клода Моне». Искусствовед Алексей Угольников расскажет о творчестве великого французского художника, который стал одним из основателей целого направления в живописи.

По словам организаторов, мастер стремился передать непосредственное зрительное впечатление от окружающей природы и городской жизни. Однако французская критика и публика поначалу не поняла и не приняла Клода Моне. Но к концу своей жизни он стал практически живой легендой.

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Даже термин «импрессионизм» происходит от названия его картины Impression, soleil levant, выставленной в 1874 году. Главный предмет творческих усилий художника в последние тридцать лет его жизни — цикл «Кувшинки», состоящий приблизительно из 250 картин.

Лекция пройдет в кофейне «Чехов» на улице Гимназической, 79. Начало в 17:00.

Как писали Юга.ру, кинокритик Кира Кац анонсировала на 15 декабря лекцию «Гарри Поттер»: магия, дружба и свет». На встрече участники найдут отсылки и пасхалки в фильмах франшизы.

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В Краснодаре пройдет лекция, посвященная импрессионизму Клода Моне
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