ФК «Краснодар» стал лидером Российской премьер-лиги

Напомним, что 18-й тур РПЛ завершился матчем между «Краснодаром» и «Локомотивом». Команды сыграли вничью со счетом 0:0. ФК «Краснодар» набрал 39 очков в 18 матчах, опередив петербургский «Зенит» (39 очков) за счет победы в личной встрече в первом круге. Тройку лидеров замкнул московский «Спартак» (37 очков).

Краснодарская команда вновь соберется в ОАЭ 13 января 2025 года, где проведет три сбора. Первые два состоятся в Абу-Даби с 14 по 19 января и с 22 января по 4 февраля, а третий — в Дубае с 8 по 21 февраля.



Следующий матч «быков» пройдет только в марте. Они разыграют мяч с ФК «Крылья Советов» из Самары.