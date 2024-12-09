ФК «Краснодар» стал лидером Российской премьер-лиги

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Футбольный клуб «Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ перед зимней паузой

9 декабря пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила, что футбольный клуб ушел на зимний перерыв, закрепив первое место в турнирной таблице РПЛ.

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Напомним, что 18-й тур РПЛ завершился матчем между «Краснодаром» и «Локомотивом». Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

ФК «Краснодар» набрал 39 очков в 18 матчах, опередив петербургский «Зенит» (39 очков) за счет победы в личной встрече в первом круге. Тройку лидеров замкнул московский «Спартак» (37 очков).

Краснодарская команда вновь соберется в ОАЭ 13 января 2025 года, где проведет три сбора. Первые два состоятся в Абу-Даби с 14 по 19 января и с 22 января по 4 февраля, а третий — в Дубае с 8 по 21 февраля.

Следующий матч «быков» пройдет только в марте. Они разыграют мяч с ФК «Крылья Советов» из Самары.

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» приостановил работу второй команды на неопределенный срок.

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