Решения для бизнеса: компания «РТК-ЦОД» запустит новый сервис для видеоконференций

6 декабря 2024 года пресс-служба «РТК-ЦОД» сообщила о запуске сервиса на базе программного обеспечения MINT. Он предназначен для корпоративной коммуникации и помогает решать бизнес-задачи.

Сервис видеоконференцсвязи включает:

обмен информацией независимо от местоположения;

поддержку мобильных приложений для Android и iOS;

групповые и приватные чаты;

инструменты для голосований и опросов;

синхронный перевод.

Также сервис оснащен паролями и отдельной «комнатой ожидания» для участников. Технологии шифрования и аутентификации обеспечивают конфиденциальность встреч и переговоров. Пользователи могут записывать конференции локально и в облачное хранилище, ограничив публичный доступ к материалам.

Первая модель сервиса предназначена для компаний с базовыми требованиями к информационной безопасности с самостоятельным управлением. Вторая — предлагает виртуальные серверы для одного заказчика и подходит для организаций с повышенными требованиями к защите данных, при этом включает управление техподдержки «РТК-ЦОД».

Новый сервис видеоконференций является частью «Публичного облака». Это единое облачное решение, объединяющее продукты и процессы компаний, входящих в «РТК-ЦОД». Сегодня «Публичное облако» включает более 40 сервисов.

«Сервис видеоконференций на базе ПО MINT — это современное и безопасное решение для организаций, которым важно обеспечить защищенные коммуникации между сотрудниками и с внешними партнерами. На базе нашей облачной платформы мы представили продукт, который позволяет не только быстро организовать работу удаленных команд, но и отличается понятным интерфейсом, гибкостью настроек и масштабированием», — рассказал замдиректора по продуктам «РТК-ЦОД» Дмитрий Подшибякин.