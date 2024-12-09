Решения для бизнеса: компания «РТК-ЦОД» запустит новый сервис для видеоконференций
«РТК-ЦОД» (дочерняя компания «Ростелекома») запустит сервис видеоконференцсвязи в составе «Публичного облака»
6 декабря 2024 года пресс-служба «РТК-ЦОД» сообщила о запуске сервиса на базе программного обеспечения MINT. Он предназначен для корпоративной коммуникации и помогает решать бизнес-задачи.
Цель сервиса — создание единой среды для взаимодействия внутри компании. Он работает на отечественных операционных системах.
Сервис видеоконференцсвязи включает:
- обмен информацией независимо от местоположения;
- поддержку мобильных приложений для Android и iOS;
- групповые и приватные чаты;
- инструменты для голосований и опросов;
- синхронный перевод.
Также сервис оснащен паролями и отдельной «комнатой ожидания» для участников. Технологии шифрования и аутентификации обеспечивают конфиденциальность встреч и переговоров. Пользователи могут записывать конференции локально и в облачное хранилище, ограничив публичный доступ к материалам.
Первая модель сервиса предназначена для компаний с базовыми требованиями к информационной безопасности с самостоятельным управлением. Вторая — предлагает виртуальные серверы для одного заказчика и подходит для организаций с повышенными требованиями к защите данных, при этом включает управление техподдержки «РТК-ЦОД».
Новый сервис видеоконференций является частью «Публичного облака». Это единое облачное решение, объединяющее продукты и процессы компаний, входящих в «РТК-ЦОД». Сегодня «Публичное облако» включает более 40 сервисов.
«Сервис видеоконференций на базе ПО MINT — это современное и безопасное решение для организаций, которым важно обеспечить защищенные коммуникации между сотрудниками и с внешними партнерами. На базе нашей облачной платформы мы представили продукт, который позволяет не только быстро организовать работу удаленных команд, но и отличается понятным интерфейсом, гибкостью настроек и масштабированием», — рассказал замдиректора по продуктам «РТК-ЦОД» Дмитрий Подшибякин.
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