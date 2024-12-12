Колядки, экскурсии с ведуньей, горячительные викторины. «Атамань» представила программу на новогодние праздники

Посетителей ждет театрализованная экскурсия «Святки на Кубани». Это иммерсивное представление, в ходе которого можно поколядовать и пощедровать вместе с артистами, поучаствовать в обрядах ношения вечери, христославления, вождения «Козы» и «Миланки», познакомиться с гастрономическими традициями казачьего Рождества.

Туристический комплекс «Атамань» в Темрюкском районе анонсировал новогоднюю программу. Этнодеревня будет принимать гостей со 2 по 19 января.

Пройдет мистическая экскурсия по станице с ведуньей «Раз в крещенский вечерок девушки гадали...». Это путешествие по станице в сопровождении ведуньи. Желающие смогут заглянуть в свое будущее с помощью старинных ритуалов.

Для любителей кулинарии предусмотрены занятия по лепке новогодних вареников с предсказаниями и дегустации. Также в программе горячительные викторины, представления этнографического кукольного театра, мини-экскурсии по станичным хатам, мастер-классы и многое другое.

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.