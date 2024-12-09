Новороссийск снова без воды: жителям на два дня отключат ресурс

В Новороссийске с 10 по 11 декабря ограничат подачу воды из-за переключения Троицкого группового водопровода в Геленджик

Телеграм-канал «МЦУ Новороссийск» сообщил , что с 6:00 10 декабря жителям на два дня отключат воду. Это связано с ремонтными работами на Троицком групповом водопроводе — его будут переключать в Геленджик.

Подавать воду в Новороссийск, село Гайдук и поселок Верхнебаканский будут 10 декабря с 6:00 до 8:00, а 11 декабря — с 18:00 до 20:00.

Оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 8(861)730-98-60, 8(861)730-98-61 и 112, а также в соцсетях водоканала Новороссийска и МЦУ.

Напомним, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал достроить Троицкий водопровод в 2025 году. Однако, по словам вице-губернатора Евгения Пергуна, это не решит все проблемы с водоснабжением, так как мощностей не хватит на весь город — необходимы дополнительные объекты.