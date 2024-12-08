Краснодар может стать местом проведения финального матча Суперлиги пляжного футбола

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре могут провести Суперфинал 2025 года по пляжному футболу

4 декабря портал «Новые известия Кубань» сообщил, что в 2025 году Краснодар может стать местом проведения финального матча Суперлиги пляжного футбола. Представитель Российского футбольного союза Сергей Шамрай заявил, что город это заслужил.

«Пожелаю «Краснодару-ЮМР» вместе со спонсорами и представителями законодательной власти замахнуться не только на проведение мероприятий, но может даже на проведение главного элитного события — Суперфинала чемпионата России. Мне бы очень хотелось, чтобы мы вместе с вами подарили такой праздник краснодарской публике. Она этого достойна», — сказал Шамрай.

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Также стало известно, что в 2025 году ПФК «Краснодар-ЮМР» планирует построить в городе собственный спортивный комплекс для пляжного футбола. Ранее возникали трудности с выделением участка под строительство объекта.

Как писали Юга.ру, в августе в Краснодар вернулся хоккей. В городе появилась команда «Гвардия», которую финансируют частные спонсоры.

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