В горах Сочи стартовал горнолыжный сезон

6 декабря Курорт Красная Поляна первым в Сочи открыл горнолыжный сезон 2024/2025

Первые снегопады на курорте начались еще в октябре.

«Курорт Красная Поляна традиционно первым в горном кластере Сочи открывает горнолыжный сезон в начале декабря. Высота снежного покрова сейчас — 70 см, что позволяет кататься в нашей горной долине Цирк-2. Именно уникальная конфигурация этой зоны позволяет нам открывать сезон первыми и обеспечивать самое продолжительное катание в горах Сочи. По мере выпадения естественных осадков и понижения температуры мы будем открывать дополнительные трассы, в том числе для вечернего катания», — сообщил первый заместитель генерального директора Курорта Красная Поляна Сергей Глебов.

© Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

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Всего в зимнем сезоне на Курорте Красная Поляна откроют 30 км трасс, 8 зон для фрирайда, 5 км для вечернего катания, 3 сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъёмников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря. Для поддержания стабильности полотна трасс на курорте смонтировали новую ветку искусственного оснежения — она позволит раньше открывать полюбившуюся гостям Восточную трассу от отметки 1350 до 900 метров н. у. м. и продлевать сезон катания в этой зоне.

© Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

Прогнозируется, что в предстоящем зимнем сезоне количество гостей на курорте увеличится на 12–15%. В новогодние праздники здесь ожидают 100% загрузку отелей (уже раскупили 85% номеров).

На курорте дествует динамическое ценообразование: чем ближе к пиковым датам загрузки, тем выше цена. Стоимость на проживание меняется в пределах покрытия инфляции, прирост составляет в среднем порядка 10–15%. Стоимость дневного ски–пасса в сезоне 2024/2025 в зависимости от периода не превысит 5000 рублей для взрослого и 2900 — на ребёнка, вечерний ски-пасс — 3000 рублей для взрослого и 2200 рублей на ребенка. В среднем цены по сравнению с сезоном 2023/2024 вырастут примерно на 10–15%.

Одной из гастроновинок зимнего сезона стал Центр гастрономического туризма «Птицы захмелели» на Поляне 960. Меню объединяет кулинарные традиции коренных народов Кавказа и Кубани, эстонских и греческих общин, которые сложились на территории современной Красной Поляны еще полтора столетия назад.

При разработке меню Центра гастротуризма бренд-шеф курорта Андрей Савенков и шеф-повар Владимир Куликов детально изучили историю региона, пообщались с научным сотрудниками музеев, фермерами, рыболовами и местными жителями, которые бережно хранят традиционные семейное рецепты и передают их из поколения в поколение.

В Центре гастротуризма можно будет не только поближе познакомиться с регионом через кухню, но и посетить производственный цех. Для гостей будут проводить экскурсии в мир высокой гастрономии и крафтовых напитков. В год здесь планируют производить до 360 тонн собственного пива.