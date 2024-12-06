Год в фотографиях. В Краснодаре состоится какао-вечеринка

«Этот вечер не только возможность поделиться своими воспоминаниями, но и шанс лучше узнать друг друга и в легкой расслабляющей обстановке за кружечкой какао подвести итоги 2024 года. Мы ждем от вас фотографии, это может быть одна любимая или двенадцать на каждый месяц», — рассказали организаторы.

Какао-вечеринка начнется в 18:00 по адресу улица Тургенева, 14/1. Стоимость участия 600 рублей.