Год в фотографиях. В Краснодаре состоится какао-вечеринка

Краснодарский край

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  • © Фото rorozoa, сайт freepik.com
    © Фото rorozoa, сайт freepik.com

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Центр притяжения «Пятница» анонсировал на 11 декабря какао-вечеринку «Год в фотографиях».

Каждый участник сможет поделиться своими снимками и рассказами о них. Для демонстрации фотографий предусмотрен проектор.

Феномен чуда:

«Этот вечер не только возможность поделиться своими воспоминаниями, но и шанс лучше узнать друг друга и в легкой расслабляющей обстановке за кружечкой какао подвести итоги 2024 года. Мы ждем от вас фотографии, это может быть одна любимая или двенадцать на каждый месяц», — рассказали организаторы.

Какао-вечеринка начнется в 18:00 по адресу улица Тургенева, 14/1. Стоимость участия 600 рублей.

Как писали Юга.ру, проект «Сквозь замочную скважину» анонсировал на 29 декабря вечер стендапа «Сказки по-взрослому». Ведущие будут рассказывать волшебные истории и разбирать их с точки зрения психологии.

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Год в фотографиях. В Краснодаре состоится какао-вечеринка
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