Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с экспертами мюзикл «Ла-ла-лэнд»
В Краснодаре на большом экране бесплатно покажут трагикомичный мюзикл о компромиссе в жизни артиста (16+)
Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 9 декабря показ мюзикла «Ла-ла-лэнд».
В центре сюжета — влюбленные джазовый пианист Себастьян и начинающая актриса Миа из Лос-Анджелеса. Оба стремятся осуществить свои мечты. Она между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, он подрабатывает в барах второго сорта. Когда удается добиться успеха, Мие и Себастьяну придется выбирают между личным счастьем и амбициями.
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После просмотра состоится обсуждение ленты с автором проекта «Слушай Краснодар» Натальей Кондрашкиной и сценаристом фильмов и сериалов Симоной Смирновой.
Начало показа в 18:30. Арт-резиденция «Дом книги» находится по адресу улица Красная, 43. Вход свободный по предварительной регистрации.
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