Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с экспертами мюзикл «Ла-ла-лэнд»

Кадр из трейлера к фильму «Ла-ла-лэнд» © Скриншот видео с Rutube-канала «MATRIX»

Кадр из трейлера к фильму «Ла-ла-лэнд» © Скриншот видео с Rutube-канала «MATRIX»

В Краснодаре на большом экране бесплатно покажут трагикомичный мюзикл о компромиссе в жизни артиста (16+)

Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 9 декабря показ мюзикла «Ла-ла-лэнд». В центре сюжета — влюбленные джазовый пианист Себастьян и начинающая актриса Миа из Лос-Анджелеса. Оба стремятся осуществить свои мечты. Она между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, он подрабатывает в барах второго сорта. Когда удается добиться успеха, Мие и Себастьяну придется выбирают между личным счастьем и амбициями.

На церемонии вручения премии «Оскар» фильм был представлен в 14 номинациях и одержал победу в шести категориях: режиссура, женская роль (Эмма Стоун), операторская работа, музыка, песня, работа художника-постановщика. После просмотра состоится обсуждение ленты с автором проекта «Слушай Краснодар» Натальей Кондрашкиной и сценаристом фильмов и сериалов Симоной Смирновой. Начало показа в 18:30. Арт-резиденция «Дом книги» находится по адресу улица Красная, 43. Вход свободный по предварительной регистрации.