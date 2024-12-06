Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с экспертами мюзикл «Ла-ла-лэнд»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Ла-ла-лэнд» © Скриншот видео с Rutube-канала «MATRIX»
    Кадр из трейлера к фильму «Ла-ла-лэнд» © Скриншот видео с Rutube-канала «MATRIX»

В Краснодаре на большом экране бесплатно покажут трагикомичный мюзикл о компромиссе в жизни артиста (16+)

Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 9 декабря показ мюзикла «Ла-ла-лэнд».

В центре сюжета — влюбленные джазовый пианист Себастьян и начинающая актриса Миа из Лос-Анджелеса. Оба стремятся осуществить свои мечты. Она между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, он подрабатывает в барах второго сорта. Когда удается добиться успеха, Мие и Себастьяну придется выбирают между личным счастьем и амбициями.

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На церемонии вручения премии «Оскар» фильм был представлен в 14 номинациях и одержал победу в шести категориях: режиссура, женская роль (Эмма Стоун), операторская работа, музыка, песня, работа художника-постановщика.

После просмотра состоится обсуждение ленты с автором проекта «Слушай Краснодар» Натальей Кондрашкиной и сценаристом фильмов и сериалов Симоной Смирновой.

Начало показа в 18:30. Арт-резиденция «Дом книги» находится по адресу улица Красная, 43. Вход свободный по предварительной регистрации.

Как писали Юга.ру, на экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Возвращение Одиссея» итальянского режиссера Уберто Пазолини. Это вольная экранизация «Одиссеи» Гомера.

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