В Краснодаре пройдет лекция про еду в искусстве

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Дарья Феленкова раскажет, может ли еда появляться в произведениях искусства (16+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 7 декабря лекцию «Еда & Искусство». 

Food art или eat art — направление в современном искусстве, в рамках которого еда выступает в качестве выразительного средства при создании произведений. Является одним из направлений нового реализма.

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Программа:

  • Что может быть более обыденным в нашей жизни, чем еда?
  • Делает ли этот факт запретным для появления в искусстве? Или наоборот?
  • Что будет, если потянуть за ниточку «еда в искусстве»?
  • Какие трансформации и закономерности мы увидим?
  • Как это позволит пересмотреть взгляды и на еду, и на искусство?

На эти и многие другие вопросы попытается ответить Дарья Феленкова.

Начало в 14:00. Входной билет стоит 500 рублей. Лекция пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, кинокритик Кира Кац анонсировала на 9 декабря лекцию «Один дома» и все, все, все: цвет, музыка и новогоднее настроение».

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