В Краснодаре пройдет лекция про еду в искусстве
Дарья Феленкова раскажет, может ли еда появляться в произведениях искусства (16+)
Образовательный проект Renaissance анонсировал на 7 декабря лекцию «Еда & Искусство».
Food art или eat art — направление в современном искусстве, в рамках которого еда выступает в качестве выразительного средства при создании произведений. Является одним из направлений нового реализма.
Программа:
- Что может быть более обыденным в нашей жизни, чем еда?
- Делает ли этот факт запретным для появления в искусстве? Или наоборот?
- Что будет, если потянуть за ниточку «еда в искусстве»?
- Какие трансформации и закономерности мы увидим?
- Как это позволит пересмотреть взгляды и на еду, и на искусство?
На эти и многие другие вопросы попытается ответить Дарья Феленкова.
Начало в 14:00. Входной билет стоит 500 рублей. Лекция пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.
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