В Краснодаре пройдет лекция про еду в искусстве

Дарья Феленкова раскажет, может ли еда появляться в произведениях искусства (16+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 7 декабря лекцию «Еда & Искусство». Food art или eat art — направление в современном искусстве, в рамках которого еда выступает в качестве выразительного средства при создании произведений. Является одним из направлений нового реализма.

Программа: Что может быть более обыденным в нашей жизни, чем еда?

Делает ли этот факт запретным для появления в искусстве? Или наоборот?

Что будет, если потянуть за ниточку «еда в искусстве»?

Какие трансформации и закономерности мы увидим?

Как это позволит пересмотреть взгляды и на еду, и на искусство? На эти и многие другие вопросы попытается ответить Дарья Феленкова. Начало в 14:00. Входной билет стоит 500 рублей. Лекция пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.