Краснодарский «Один театр» покажет новый спектакль «Гадюка» по повести Толстого. Когда премьера?
«Один театр» приглашает на премьеру спектакля 13, 14 и 15 декабря. Узнали подробности постановки (18+)
15 ноября телеграм-канал «Одного театра» сообщил о подготовке нового спектакля «Гадюка» по повести Алексея Толстого.
Спектакль поставил режиссер из Санкт-Петербурга Дмитрий Мульков. В 2023 году он окончил Российский государственный институт сценических искусств, а его дипломный спектакль вошел в лонг-лист премии «Золотая маска». Помимо драматических, он создает документальные спектакли и аудио-перформансы. Его музыка звучит в Александринском театре и независимых постановках. Над саунд-дизайном он также работал и в «Гадюке».
Инсценировкой занимался петербургский драматург Артем Казюханов. В 2023 году вместе с Дмитрием Мульковым они поставили эскиз спектакля «Аксинья» для фестиваля «Александровская крепость». В постановке по казачьей сказке «Огненный змей» играли актеры «Одного театра».
«Период совместной работы был невероятно содержательным. И нам хотелось когда-нибудь снова поработать вместе с ними. Наше желание исполнилось!» — отметили в театре.
Музыку для спектакля написала актриса «Одного театра» и исполнительница главной роли в «Гадюке» Дарья Женихова. Сценографию и костюмы для постановки создал театральный художник, номинант премии «Золотая маска» Игорь Каневский.
Впервые повесть Толстого напечатали в журнале «Красная новь» в 1928 году с подзаголовком «Повесть об одной девушке». Произведение вызвало резонанс, читатели даже устраивали литературные суды над героиней.
По сюжету, 17-летняя гимназистка Ольга Зотова беззаботно живет с родителями в богатом купеческом доме, занимается музыкой, увлекается чтением зарубежных романов и мечтает будущем. Тем временем разгорается Гражданская война. Что ждет юную девушку? И какую цену ей придется заплатить за свою мечту?
В спектакле играют Дарья Женихова, Артем Акатов, Карим Армадов, Екатерина Молодец, Александр Теханович, Матвей Невзоров, Аркадий Фанян, Всеволод Бухтияров. Часть актеров не входит в труппу «Одного театра».
Премьера спектакля пройдет 13, 14 и 15 декабря в 20:30. Билеты стоят от 900 рублей. «Один театр» находится по адресу: ул. Коммунаров 268, литер В (вход с Коммунаров и Одесской).
Как писали Юга.ру, краснодарский «Один театр» запустил шоу видео-интервью с актерами. В пилотном выпуске снялась актриса Дарья Женихова.