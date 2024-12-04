Краснодарский «Один театр» покажет новый спектакль «Гадюка» по повести Толстого. Когда премьера?

15 ноября телеграм-канал «Одного театра» сообщил о подготовке нового спектакля «Гадюка» по повести Алексея Толстого.

Спектакль поставил режиссер из Санкт-Петербурга Дмитрий Мульков. В 2023 году он окончил Российский государственный институт сценических искусств, а его дипломный спектакль вошел в лонг-лист премии «Золотая маска». Помимо драматических, он создает документальные спектакли и аудио-перформансы. Его музыка звучит в Александринском театре и независимых постановках. Над саунд-дизайном он также работал и в «Гадюке».

Инсценировкой занимался петербургский драматург Артем Казюханов. В 2023 году вместе с Дмитрием Мульковым они поставили эскиз спектакля «Аксинья» для фестиваля «Александровская крепость». В постановке по казачьей сказке «Огненный змей» играли актеры «Одного театра».

«Период совместной работы был невероятно содержательным. И нам хотелось когда-нибудь снова поработать вместе с ними. Наше желание исполнилось!» — отметили в театре.

Музыку для спектакля написала актриса «Одного театра» и исполнительница главной роли в «Гадюке» Дарья Женихова. Сценографию и костюмы для постановки создал театральный художник, номинант премии «Золотая маска» Игорь Каневский.