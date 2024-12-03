Краснодарцев приглашают на лекцию «Эль Греко и модернизм»

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 5 декабря лекцию «Эль Греко и модернизм». Искусствовед Алексей Угольников расскажет о творчестве великого художника и новатора, который в своих работах опередил историю искусства на 300 лет.

По словам организаторов, Эль Греко стал предвестником экспрессионизма и кубизма. Позже его подход по достоинству оценили художники-экспериментаторы начала XX века, а именно Пабло Пикассо, Джексон Поллок, Франц Марк, Оскар Кокошка.