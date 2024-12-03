Краснодарцев приглашают на лекцию «Эль Греко и модернизм»

Краснодарский край

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    © Произведение искусства является общественным достоянием

Искусствовед Алексей Угольников расскажет о творчестве великого художника и новатора (16+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 5 декабря лекцию «Эль Греко и модернизм». Искусствовед Алексей Угольников расскажет о творчестве великого художника и новатора, который в своих работах опередил историю искусства на 300 лет.

По словам организаторов, Эль Греко стал предвестником экспрессионизма и кубизма. Позже его подход по достоинству оценили художники-экспериментаторы начала XX века, а именно Пабло Пикассо, Джексон Поллок, Франц Марк, Оскар Кокошка.

Встречать зиму и выбирать подарки:

Доменикос Теотокопулос, более известный как Эль Греко — испанский живописец, скульптор и архитектор греческого происхождения, один из крупнейших мастеров позднего Испанского Ренессанса. Современные ученые характеризуют мастера как художника настолько индивидуального, что не относят ни к одной традиционной школе.

Лекция пройдет в кофейне «Чехов» по адресу улица Гимназическая, 79. Начало в 17:00.

Как писали Юга.ру, кинокритик Кира Кац анонсировала на 9 декабря лекцию «Один дома» и все, все, все: цвет, музыка и новогоднее настроение».

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