В Адыгее построят агробиотехнопарк за 900 млн рублей

Компания Ruseed приступила к строительству агробиотехнопарка в Гиагинском районе Адыгеи

Как рассказал в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов, объект расположат рядом с селекционно-семеноводческим центром, первую очередь которого открыли в сентябре.

Инвестор отметил, что на территории агробиотехнопарка построят генетическую лабораторию для изучения сортов и гибридов сельхозрастений, фитозону, склад для хранения ценных образцов, а также фитотронный комплекс для круглогодичного выращивания и скрещивания растений.

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До 2030 года на предприятии планируют вывести не менее 30 новых сортов и гибридов культур. Кроме ученых и разработчиков в агробиотехнопарке смогут проходить практику и заниматься научной работой студенты аграрных вузов.

Завершить строительство и запустить научные исследования планируют уже в 2025 году. Общий объем инвестиций в проект — 900 млн рублей, из них 450 миллионов — грант от Министерства сельского хозяйства РФ.

© Фото Алексея Гусева

3 декабря в основание агробиотехнопарка вместе с первым камнем заложили капсулу времени с пожеланиями для ученых и резидентов комплекса. Напутственные слова оставили министр сельского хозяйства РФ, глава Адыгеи, управляющий партнер Ruseed и представители научного сообщества. Капсулу собираются открыть в 2030 году.

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«Мы рады видеть новых партнеров, которые готовы создавать производства в Адыгее и вкладывать средства в экономику региона. Создание инновационного центра в сфере агробиотехнологий считаем важным шагом в снижении зависимости от импортных семян и укреплении технологического суверенитета в АПК. Мы приложим все усилия, чтобы агротехнопарк стал ведущим центром по развитию селекции и семеноводства, дал новый импульс инновационному развитию отрасли», — отметил глава республики Мурат Кумпилов.

© Фото Алексея Гусева