Мир чудес и откровений. В Краснодаре откроется бесплатная выставка живописи и графики

Сеть «Монитор» анонсировала на 8 декабря открытие выставки «Мир чудес и откровений». В экспозицию вошли живопись и графика краснодарской художницы Ларисы Мягкой.

«Работы художницы поэтичны и эмоциональны, они раскрывают ее нежное, лирическое отношение к миру. Используя выразительные средства и яркие краски, Лариса Мягкая своеобразно изображает уютные уголки городов, повседневную жизнь простых людей, натюрморты, а также условные, абстрактные композиции. Ее работы — это восторг цвету, красоте и богатству природы», — рассказали организаторы.