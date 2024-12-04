Мир чудес и откровений. В Краснодаре откроется бесплатная выставка живописи и графики
В Краснодаре бесплатно покажут живопись и графику Ларисы Мягкой (0+)
Сеть «Монитор» анонсировала на 8 декабря открытие выставки «Мир чудес и откровений». В экспозицию вошли живопись и графика краснодарской художницы Ларисы Мягкой.
«Работы художницы поэтичны и эмоциональны, они раскрывают ее нежное, лирическое отношение к миру. Используя выразительные средства и яркие краски, Лариса Мягкая своеобразно изображает уютные уголки городов, повседневную жизнь простых людей, натюрморты, а также условные, абстрактные композиции. Ее работы — это восторг цвету, красоте и богатству природы», — рассказали организаторы.
Образы изменчивого мира:
Вернисаж состоится 8 декабря в 18:00. Можно будет лично познакомиться с художницей.
Выставка будет работать до 8 марта 2025 года в арт-пространстве «Сити-холл» (территория кинотеатра «Монитор Сити de Luxe») по адресу улица Индустриальная, 2. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Сити-холл» до середины декабря работает выставка современного искусства Виктории Забродиной «Перцепция цвета».